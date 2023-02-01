nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 14:02

Published 1 февраля 14:02

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Тюменский центр «Семья» отмечает 30-летний юбилей

1 февраля 2023, 14:02
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Тюменский социально-реабилитационный центр «Семья» отмечает свой 30-летний юбилей. Все эти годы сотрудники учреждения оказывают помощь и поддержку самого разного характера семьям и детям-сиротам. С важной датой коллектив центра поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сейчас Центр продолжает оказывать тюменским семьям целый комплекс социальных услуг и успешно реализовывать собственные уникальные социальные программы и проекты.

По прежнему, для работников учреждения благополучие семьи и детей — является основной задачей в их работе. Только в прошлом году Центр оказал свыше 600 тысяч социально-реабилитационных услуг.

«Здесь создают образовательные программы и обучают коллег со всего региона. Центр активно работает с социально ориентированными некоммерческими организациями. Именно на базе „Семьи“ в прошлом году мы запустили проект социальных гостиных. Сейчас их 79 по всей области», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На базе центра «Семья» ведут консультативный прием социальные работники, социальные педагоги, педагоги-психологи, психологи, юрисконсульт и т. д., функционирует «Лавка добра», проводятся занятия «Школы замещающих родителей».

«В России таких учреждений единицы, и мы все время прирастаем новыми задачами, новыми проектами, новыми функциями. У нас учатся, к нам приезжают, и наш опыт перенимают», — отметила директор центра «Семья» Елена Перминова.

Специалисты Центра заверяют, что они осознают необходимость в поддержке семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и приложат все усилия, чтобы им помочь и стать для них опорой.

 

Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15