Тюменский центр «Семья» отмечает 30-летний юбилей

Posted 1 февраля 14:02
Published 1 февраля 14:02
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Сейчас Центр продолжает оказывать тюменским семьям целый комплекс социальных услуг и успешно реализовывать собственные уникальные социальные программы и проекты.
По прежнему, для работников учреждения благополучие семьи и детей — является основной задачей в их работе. Только в прошлом году Центр оказал свыше 600 тысяч социально-реабилитационных услуг.
«Здесь создают образовательные программы и обучают коллег со всего региона. Центр активно работает с социально ориентированными некоммерческими организациями. Именно на базе „Семьи“ в прошлом году мы запустили проект социальных гостиных. Сейчас их 79 по всей области», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
На базе центра «Семья» ведут консультативный прием социальные работники, социальные педагоги, педагоги-психологи, психологи, юрисконсульт и т. д., функционирует «Лавка добра», проводятся занятия «Школы замещающих родителей».
«В России таких учреждений единицы, и мы все время прирастаем новыми задачами, новыми проектами, новыми функциями. У нас учатся, к нам приезжают, и наш опыт перенимают», — отметила директор центра «Семья» Елена Перминова.
Специалисты Центра заверяют, что они осознают необходимость в поддержке семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и приложат все усилия, чтобы им помочь и стать для них опорой.