Тинькофф выделил 60 млн рублей на расширение стипендиальной программы

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:47
Студенты Тюменской области также смогут принять участие в программе.
Кроме того, на стипендию от Тинькофф смогут претендовать и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, пишет newsnn.ru.
Стипендиальная программа Тинькофф - одна из крупных негосударственных стипендий в РФ. К существующим трекам “Разработка” и “Аналитика” в 2023 году добавится и “Информационная безопасность” - направление, являющееся сегодня одним из самых востребованных в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.
При рассмотрении поданных участниками заявок эксперты будут учитывать: академическую успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, полученные призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, а также работу над собственными проектами по разработке и другие инициативы.
Претендовать на стипендию могут студенты, обучающиеся очно по программе бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России.
Одновременно с выплатой в 25 тысяч рублей ежемесячно стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку либо приглашение на работу в Тинькофф после окончания стипендии.
Принявшие участие в программе студенты становятся частью сообщества талантливых российских студентов. Они смогут пользоваться поддержкой опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также получат доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний.
Чтобы участвовать в программе, необходимо подать заявку на сайте Тинькофф Образование до 23 апреля, после чего принять участие в отборочных испытаниях по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме, а также пройти интервью с членами оргкомитета.
Финалистов стипендиальной программы отберут члены экспертного совета: топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели IT-индустрии, представители научных, образовательных и общественных организаций.