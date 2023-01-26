Тинькофф выделил 60 млн рублей на расширение стипендиальной программы

При рассмотрении поданных участниками заявок эксперты будут учитывать: академическую успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, полученные призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, а также работу над собственными проектами по разработке и другие инициативы.