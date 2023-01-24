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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января

Сегодня, 11:14
Фото: «Страна Девелопмент»
В канун январских праздников девелоперы устраивают гонку скидок и акций. В январе специальные предложения обычно заканчиваются, а рынок выходит на новый этап.

Чтобы продлить новогоднее чудо федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает ряд выгодных предложений для покупки квартиры в новостройке.

Скидки на квартиры до 500 000 рублей

Клиенты «Страны» могут сэкономить от ста тысяч до полумиллиона рублей. В акции участвую квартиры в четырёх микрорайонах Тюмени. Это ЖК «Звездный» рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», первый цифровой микрорайон Сибири «Домашний» в районе Плеханово, ЖК класса комфорт+ «Сердце Сибири» в деловом центре города, жилой комплекс «Колумб», расположенный недалеко от одноименного торгового центра. Выбор планировок тоже широк — от студий до четырехкомнатных лотов и даже двухъярусных ситихаусов. Кстати, у «Страны» можно купить квартиры с готовым ремонтом и меблировкой.

Фото: «Страна Девелопмент»

Паркинг в подарок

«Страна» стала первой строительной компанией в Тюмени, которая убрала машины со дворов, начав строить подземные и многоуровневые паркинги. Чтобы как можно больше клиентов смогли не просто купить квартиру, а еще обеспечить сохранность и комфорт пользования своим железным конем, девелопер дарит место в паркинге к определенному пулу квартир во всех своих тюменских проектах.

Фото: «Страна Девелопмент»

Ипотека 3% для семей

Специальное предложение совместно со Сбербанком подготовили для семей с детьми. Ставка 3% действует на весь срок кредитования. Лимит такой ипотеки — 6 млн рублей. Максимальный срок — 30 лет. Первоначальный взнос стандартный — 15%. Стоит отметить, что количество квартир, подходящих под программу, ограничено.

«Семьи с детьми — ядро нашей целевой аудитории. Это подтверждает тот факт, что наиболее популярным форматом квартир в наших проектах являются квартиры с несколькими комнатами — двумя и тремя. Поэтому такие комфортные условия по ипотеке позволят еще большему количеству семей стать резидентами „Страны Девелопмент“», — отмечает Вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Фото: «Страна Девелопмент»

Кладовая в подарок

При покупке двухкомнатной квартиры в третьем доме под названием «Квартал Газовиков» жилого комплекса «Сердце Сибири» клиенты «Страны» получат кладовую в подарок. Там можно хранить сезонные вещи, спортинвентарь, домашние закрутки, детские коляски и все то, чему не нашлось место в квартире.

Узнать все детали о каждом ЖК, выбрать подходящую квартиру и планировку, посмотреть вид из окна, как выглядит двор дома и сколько стоит квартира можно на сайте tmn.strana.com.

Реклама. «Страна Девелопмент». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Анна Доронина#Недвижимость#Продажа недвижимости#Общество#Скидки#Тюмень
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