Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января

Клиенты «Страны» могут сэкономить от ста тысяч до полумиллиона рублей. В акции участвую квартиры в четырёх микрорайонах Тюмени. Это ЖК «Звездный» рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», первый цифровой микрорайон Сибири «Домашний» в районе Плеханово, ЖК класса комфорт+ «Сердце Сибири» в деловом центре города, жилой комплекс «Колумб», расположенный недалеко от одноименного торгового центра. Выбор планировок тоже широк — от студий до четырехкомнатных лотов и даже двухъярусных ситихаусов. Кстати, у «Страны» можно купить квартиры с готовым ремонтом и меблировкой.