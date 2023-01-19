Более 90% платежей жители Тюменской области проводят онлайн

Жители Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) стали чаще совершать платежи в интернете. Так, в Сбере среди всех платежей за 2022 год 93% приходится на мобильное приложение, веб-версию СберБанк Онлайн и автоплатежи.

Годом ранее их доля составляла 90%. В банкоматах за прошлый год проведено около 3% платежных операций, а в офисе банка — 4%. Чаще всего в интернете жители области оплачивают услуги сотовой связи, телекома (64,7% от общего объема онлайн-платежей) и ЖКХ (20,8%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги. «Мобильное приложение — это удобный сервис для проведения ежедневных операций. Все платежи, переводы и любые другие транзакции совершаются всего в несколько кликов. А сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн позволяют защитить средства от мошенников. Например, пользователь может бесплатно подключить проверку входящих звонков — если позвонит злоумышленник, на экране телефона появится предупреждение», пояснил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.