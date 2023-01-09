Хирург Блинова назвала самые популярные пластические операции

С помощью отопластики устняется лопоухость, а также меняется форма ушей. Такую пластическую операцию можно проводить в том числе детям с шести или семи лет. К блефаропластике прибегают для устранения возрастных изменений, которые появляются в области глаз. В том числе операция помогает устранить темные круги под глазами и нависшее веко.