nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Хирург Блинова назвала самые популярные пластические операции

Сегодня, 12:08
Хирург Виктория Блинова назвала пять пластических операций, которые пользуются наибольшим спросом среди россиян.

По сообщению NEWS.ru, эксперт рассказала, что чаще всего люди делают ринопластику, блефаропластику, отопластику, эстетическую подтяжку лица и липофиллинг. Блиновская отметила, что ринопластику проводят не только для устранения эстетических проблем, но также для исправления носовой перегородки, благодаря чему пациенту становится гораздо легче дышать. Также с помощью данной операции устраняется несимметричность формы носа.

С помощью отопластики устняется лопоухость, а также меняется форма ушей. Такую пластическую операцию можно проводить в том числе детям с шести или семи лет. К блефаропластике прибегают для устранения возрастных изменений, которые появляются в области глаз. В том числе операция помогает устранить темные круги под глазами и нависшее веко.

К эндоскопической подтяжке лица пациенты прибегают в возрасте от двадцати семи до шестидесяти пяти лет. Она делает лицо более свежим, отдохнувшим, позволяет поднять опущенные брови. Липофилинг представляет собой трансплантацию жировой ткани пациента на участок, где есть ее недостаток.

Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58