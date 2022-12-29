МТС поможет тюменцам с аутизмом освоить профессию в IT

Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
Программу курса разработала команда образовательной платформы «Нетология» совместно с экспертами MTS AI (подготовили модули по разметке текста) и NtechLab (предоставили модули по разметке фото и видео). Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.
Инклюзивно-образовательная программа будет доступна на сайте «Нетологии» с 16 января 2023 года. Курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Они научатся размечать аудио-, видео-, фото- и текстовый контент с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций. Курс также включает мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов и занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.
«МТС инициирует собственные и поддерживает инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет, поскольку ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям — обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», — отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.