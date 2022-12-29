МТС поможет тюменцам с аутизмом освоить профессию в IT

Инклюзивно-образовательная программа будет доступна на сайте «Нетологии» с 16 января 2023 года. Курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Они научатся размечать аудио-, видео-, фото- и текстовый контент с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций. Курс также включает мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов и занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.