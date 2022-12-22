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В Тюмени до конца года откроют новую школу на 1200 мест

Сегодня, 08:21
Фото: ГУС ТО

В Тюмени в Ново-Патрушево до конца года откроют новую школу

В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево со дня на день распахнет двери новая школа. Застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. До конца года учебное заведение будет введено в эксплуатацию.
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Тюмень

В общеобразовательном заведении будут учиться 1 200 ребят. Общая площадь школы составляет порядка 18 тысяч квадратных метров. Она разделена на три блока — блок с отдельным входом выделен для начальных классов, вестибюльная группа со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, блок для среднего и старшего звена.

Ранее «Наш Город» писал, что для нужд учебного заведения был закуплен инвентарь на 51 миллион рублей. В частности, для школы были приобретены около 250 видом товаров — от стульев и парт до газонокосилки.

В школу №56 города Тюмени закупят инвентарь на 51 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Документы на строительство#Госстройнадзор#Тюмень#Тюменская область
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