В Тюмени до конца года откроют новую школу на 1200 мест

В общеобразовательном заведении будут учиться 1 200 ребят. Общая площадь школы составляет порядка 18 тысяч квадратных метров. Она разделена на три блока — блок с отдельным входом выделен для начальных классов, вестибюльная группа со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, блок для среднего и старшего звена.
Ранее «Наш Город» писал, что для нужд учебного заведения был закуплен инвентарь на 51 миллион рублей. В частности, для школы были приобретены около 250 видом товаров — от стульев и парт до газонокосилки.