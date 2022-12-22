В Тюмени до конца года откроют новую школу на 1200 мест

В общеобразовательном заведении будут учиться 1 200 ребят. Общая площадь школы составляет порядка 18 тысяч квадратных метров. Она разделена на три блока — блок с отдельным входом выделен для начальных классов, вестибюльная группа со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, блок для среднего и старшего звена.