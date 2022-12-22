Как выбрать VPS хостинг и какие его основные функции, особенности применения VPS

Для повышения трафика собственного сайта часто возникает необходимость в применении VPS. Прежде всего, это связано с тем, что ранее используемый хостинг больше не справляется с порученными для него заданиями. Под VPS принято рассматривать виртуальный сервер, который был размещен на одном физическом сервере, что имеет огромные запасы мощности.