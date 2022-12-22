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Как выбрать VPS хостинг и какие его основные функции, особенности применения VPS

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI

Как выбрать VPS хостинг и какие его основные функции, особенности применения VPS

Принципы работы VPS хостинга для сайтов. Критерии выбора VPS от разных провайдеров. Функционал хостинговой панели управления. Преимущества VPS.
Сюжет
Сервер

Как выбрать VPS хостинг и какие его основные функции

Для повышения трафика собственного сайта часто возникает необходимость в применении VPS. Прежде всего, это связано с тем, что ранее используемый хостинг больше не справляется с порученными для него заданиями. Под VPS принято рассматривать виртуальный сервер, который был размещен на одном физическом сервере, что имеет огромные запасы мощности.

В процессе работы сервера применяют различные и уже давно проверенные платформы, которые характеризуются статичностью ядра, используемой ОС.

Для кого нужен VPS?

VPS хостинг будет особенно полезен для следующей категории клиентов:

  • Владельцы предприятий, компаний и всевозможных организаций, которым нужно организовать удаленный доступ для своих сотрудников.
  • Большие интернет-магазины с внушительным оборотом товара и множеством посетителей за сутки работы ресурса.
  • Блоги, форумы, которые регулярно посещает от 1 тыс. пользователей и больше.

Особенность VPS заключается в том, что данный вид хостинга может одновременно предлагать клиенту сразу несколько полезных инструментов: использование веб-хостинга и виртуального частного сервера. Чтобы VPS хостинг купить, необходимо определиться с подходящим тарифом. Но даже, несмотря на конкретный тариф, клиент получает максимальный объем всех ресурсов для последующего выполнения задач (мощность процессора, ОЗУ, пространство на диске и другое).

Основные нюансы при выборе VPS

Выбирая VPS сервер, необходимо уделить внимание огромному количеству факторов и нюансов. Среди наиболее значимых и важных выделяют:

  • Оптимальные методы управления. Исходя из данного критерия, все серверы бывают двух видов – управляемые и неуправляемые. В первом случае все обязанности, касающиеся полноценного администрирования, будут поручены провайдеру. Такой способ отлично подходит для новичков, не имеющих опыта в использовании хостинга.
  • Панель управления. Для удобного управления VPS будут предложены разные панели, отличающиеся дружественным интерфейсом. Многие провайдеры предлагают своим клиентам дополнительный набор инструментов, за счет которых удается выполнять администрирование работы сервера, почты, доменов и другое. По своему функционалу панели классифицируются на платные/бесплатные, лицензионные/с подпиской.
  • Конфигурация VPS. Прежде чем VPS купить, необходимо обратить внимание на его возможности, которые зависят от: частоты работы процессора, количества ядер, объема памяти и прочее. От этих критериев в дальнейшем будет зависеть быстродействие приложений.

Основное преимущество VPS заключается в абсолютном администрировании доступа к серверу. Все это положительно влияет на дальнейшую оптимизацию рабочих параметров с учетом нужд конкретного интернет-портала.

Список функций хостинговой панели управления

Достоинство хостинговых панелей – это удобный и понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому пользователь сможет применять в работе все необходимые инструменты, возможности и функции.

В результате удастся решать следующий список обязательных задач:

  • Добавлять определенное количество доменов, субдоменов.
  • Загружать/удалять информацию на сайте.
  • Производить резервное копирование информационных данных, которые важно не потерять.
  • Производить редактирование DNS-зоны для доменов.
  • Создавать свои страницы ошибок.
  • Следить за статистикой.
  • Создавать свои базы данных, а также добавлять пользователей таких баз.
  • Получать доступ к почте.
  • Придумывать новые почтовые адреса.
  • Производить корректировку и настройку спам-фильтров.
  • Создавать списки для рассылок и прочее.

Такой хостинг можно назвать быстрым, надежным по причине того, что пользователь получает индивидуальную пропускную способность. В результате он довольствуется полноценной производительностью, как в случае с выделенным сервером.

Безопасность VPS

Задаваясь вопросами безопасности, клиенты получают утвердительный ответ: VPS действительно считается безопасным на все 100%. Ведь задача хостинга заключается в полноценной защите любого интернет ресурса от всевозможных кибератак. Для дополнительной безопасности можно использовать брандмауэры, всевозможные антивирусные программы и многое другое.

Вместе с VPS удается получить быстрый и недорогой доступ к помощи профессионалов, отвечающих за процесс управления. Поэтому VPS для Битрикс считается наиболее рациональным и эффективным решением на сегодняшний день.

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