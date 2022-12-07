Василий Кузнецов: В МО покажут 400 новогодних представлений в зимний сезон

По словам министра, государственные и муниципальные театры планируют более 400 новогодних представлений в зимний сезон. Более трех тысяч мероприятий запланировано в домах культуры региона. Кузнецов заявил, что события рассчитаны не на массовые гуляния, а на программы для детей и их родителей, передает newizv.ru.
Например, музей «Новый Иерусалим» с 9 декабря проводит выставку «Под знаком Рубенса», где покажут 67 работ известных фламандских мастеров ХVII века. Центральным экспонатом будет картина Питера Пауля Рубенса, которая еще никогда не выставлялась в России.
10 декабря в домодедовском парке «Елочки» пройдет первый из 29 бесплатных спектаклей на льду от лучших российских фигуристов. Эти представления пройдут в 25 городских округах Подмосковья. Руководитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух признался, что с нетерпением ждет встречи со зрителями.
С 24 декабря по 26 февраля на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России пройдет фестиваль «Наша зима», где гостей ждут праздничные семейные мероприятия и самый большой ледовый каток в регионе.
Также в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде обустроят теплую зону, где можно будет попить чай и погреться. Там уже открыт каток, работают детские горки, точки питания, павильон для мастер-классов. В парке появились ящики «Почты Деда Мороза», а 24 декабря начнет принимать посетителей «Резиденция Деда Мороза».