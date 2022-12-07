Василий Кузнецов: В МО покажут 400 новогодних представлений в зимний сезон

По словам министра, государственные и муниципальные театры планируют более 400 новогодних представлений в зимний сезон. Более трех тысяч мероприятий запланировано в домах культуры региона. Кузнецов заявил, что события рассчитаны не на массовые гуляния, а на программы для детей и их родителей, передает newizv.ru.