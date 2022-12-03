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В Тюменской области появится новый маршрут для путешественников «Уватские истории»

3 декабря 11:36
Фото: пресс-служба администрации Уватского района
В Тюменской области скоро появится еще один туристический маршрут. На этот раз, к делу подключился Уватский район. Сейчас муниципалитет разрабатывает тур, интересный любителям природы и ценителям истории. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Мы понимаем, что первое, с чем сейчас ассоциируется Уватский район для путешественников, — это огромный лесной массив и связанное с ним времяпрепровождение. Тому подтверждение и недавнее послание губернатора, в котором прозвучало предложение сделать нашу территорию столицей бурого медведя. Поэтому бренд, можно сказать, уже определён. Охота и рыбалка — это то, с чем ассоциируется район уже многие годы. В то же время у нас есть чем заинтересовать и любителей истории. Частично на ней будет основан наш новый туристический маршрут», — пояснил глава района Вячеслав Елизаров.

Одна из остановок туристического маршрута — Кошелевская гора, на которой расположен археологический памятник «Кошелевское городище».  Здесь располагалась столица Назымского княжества. В 1982 году на этом месте производились археологические раскопки, которые показали большое количество обломков керамики и предметов быта.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.

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