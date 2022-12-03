В Тюменской области появится новый маршрут для путешественников «Уватские истории»

«Мы понимаем, что первое, с чем сейчас ассоциируется Уватский район для путешественников, — это огромный лесной массив и связанное с ним времяпрепровождение. Тому подтверждение и недавнее послание губернатора, в котором прозвучало предложение сделать нашу территорию столицей бурого медведя. Поэтому бренд, можно сказать, уже определён. Охота и рыбалка — это то, с чем ассоциируется район уже многие годы. В то же время у нас есть чем заинтересовать и любителей истории. Частично на ней будет основан наш новый туристический маршрут», — пояснил глава района Вячеслав Елизаров.