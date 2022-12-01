УСТЭК подвела итоги 5-летней работы в Тюменской области

В период с 2018 по 2022 гг. в обновление теплосетевого комплекса вложено более 4,4 млрд рублей в рамках инвестиционной программы и более 4,5 млрд рублей – это средства, направленные на ремонт объектов теплоснабжения, а это 43 километра сетей и 7 километров линий циркуляции ГВС. В УСТЭК, подводя итоги 5-летней работы отмечают не только общие, но и частные показатели, которые улучшили жизнь жителей Тюмени.