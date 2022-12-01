УСТЭК подвела итоги 5-летней работы в Тюменской области

АО «УСТЭК» создано в 2017 году, как совместное предприятие в сфере теплоснабжения решением ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» при поддержке правительства Тюменской области и Администрации города Тюмени.
Две крупные организации связал Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области, сейчас занимающий пост полпреда президента в УрФО.
«У нас были разные взгляды и разные подходы к работе в Тюмени. Были разные тарифные модели, разные финансовые условия. Основополагающие действия были от Владимира Владимировича Якушева: он создавал атмосферу, он принимал политическое решение», — сказал представитель ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров.
В день заключения договора было отмечено, что это — шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения жителей региона, а также скачок в стороны оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств и ресурсов.
И по сей день «УСТЭК» продолжает работать в плотном взаимодействии с властью, но уже с нынешним губернатором Александром Моором.
Благодаря работе и инвестициям «УСТЭК» к 2022 году в городе удалось достичь надежности тепловых сетей и обеспечить большее число горожан качественным отоплением.
В период с 2018 по 2022 гг. в обновление теплосетевого комплекса вложено более 4,4 млрд рублей в рамках инвестиционной программы и более 4,5 млрд рублей – это средства, направленные на ремонт объектов теплоснабжения, а это 43 километра сетей и 7 километров линий циркуляции ГВС. В УСТЭК, подводя итоги 5-летней работы отмечают не только общие, но и частные показатели, которые улучшили жизнь жителей Тюмени.
«Один из примеров нашей работы, это реконструкция подкачивающей насосной станции № 5. Мы помним времена, когда была масса жалоб с района Дома обороны, с района Маяк. А потому мы реализовали этот проект, мы в него инвестировали, и теперь производительность ПНС-5 увеличена до 10 тысяч м3 /час», — отмечает Александр Перекальский, генеральный директор АО «УСТЭК».
Тюменцы также помнят, как в 2010–2017 годах город «парил» регулярно. Тепловые сети не выдерживали нагрузок стремительно развивающейся Тюмени, а на устранение этой проблемы уходили недели.
Сегодня АО «УСТЭК», подводя итоги 5-летней работы в регионе, могут смело заявить, что все повреждения устраняются моментально.
«На момент создания компании на городских участках трубопроводов было множество
повреждений, которые требовали длительного времени на обнаружение, либо у нас не хватало рук для их устранения. Вы видите, что сейчас эта проблема в городе практически решена. Повреждения есть, но они быстро устраняются», — отмечает генеральный директор АО «УСТЭК».
За пять лет работы компании удалось снизить количество аварий на теплосетях. В частности, на 75% снизилась аварийность на оборудовании центральных тепловых пунктов, на 99% удалось сократить количество технологических инцидентов на оборудовании котельных.
«По всем категориям оборудования есть снижение повреждаемости, в первую очередь, на магистральных тепловых сетях. Если говорить про этот комплекс нашего имущества, то мы снизили повреждаемость на 54%», — говорит Александр Перекальский.
За эти 5 лет работы также было проложено 26,6 километра новых теплотрасс, необходимых для подключения 320 новых объектов, в числе которых 7 школ, 16 детских садов и 3 больницы. Суммарная тепловая нагрузка составила более 290 Гкал/ч.
Стоит отметить и работу по переводу жителей с ЦТП (центральных тепловых пунктов) на ИТП (индивидуальные тепловые пункты).
«Когда мы хотим выпить чаю, мы не кипятим чайник в 100 метрах от кружки и потом несем его к ней. Мы кипятим его прямо здесь. С теплоэнергией все должно обстоять точно также», — считает Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области.
А потому сейчас в Тюмени 1639 из 3715 многоквартирных домов подключены по независимой схеме.
«В ходе реализации этого проекта будут установлены автоматизированные тепловые пункты еще более чем для 2 тысяч многоквартирников», — говорит Перекальский.
Компания обеспечивает тепловой энергией более 677 тысяч жителей и более 7,8 тысяч зданий различного назначения.
Также «УСТЭК» внесла вклад в благоустройство дворовых территорий, строительство автомобильных развязок и устройство долгожданного пешеходного бульвара по улице Дзержинского.
«Работать в тандеме — это прогрессивная идея. Нерационально сначала перекопать двор для его благоустройства, а потом вновь все разрушать для того, чтобы провести работы на сетях. Работать нужно в комплексе, что мы с „УСТЭКом“ успешно реализуем», — уверен Вячеслав Вахрин.
При взаимодействии с властями, в рамках развития городской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий, за 5 лет было заменено 19,8 километра тепловых сетей, благоустроено более 200 дворовых территорий. На эти цели УСТЭК направила более 700 млн рублей.
«Важно отметить, что средства на эти работы выделяются отдельно. Мы не берем деньги, запланированные на ремонт сетей, как это порой делают в других регионах. Это совершенно неправильный подход», — говорит генеральный директор АО «УСТЭК»
В следующем году инвестиционная ремонтная программа «УСТЭК» подразумевает вложение 2,6 миллиарда рублей.
Эти средства будут направлены на:
Кроме того, в 2024 году в планах — реконструировать еще три котельные и провести диспетчеризацию 12 котельных, а также ежегодно проверять не менее 1200 м трубопроводов, что возможно благодаря современным методам диагностики тепловых сетей, которые уже показали свою эффективность.