Жители Краснодара стали чаще покупать магнийсодержащие средства при стрессе

Необязательно принимать магний в форме аптечных препаратов. Этот элемент содержится во многих продуктах. Например, в хлебе, крупах, орехах, какао, кукурузе, свежей зелени, луке, капусте, женьшене. По мнению эксперта, не может быть переизбытка магния в здоровом организме. При этом людям с болезнями печени нужно с осторожностью употреблять этот элемент. Побочными эффектами его переизбытка могут стать повышенная сонливость, заторможенность реакций и артериальная гипотония.