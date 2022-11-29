Жители Краснодара стали чаще покупать магнийсодержащие средства при стрессе

Кроме жителей Краснодара, их покупали жители Москвы, Петербурга, Красноярска и Нижнего Новгорода, пишет kubnews.ru.
Востребованность магнийсодержащих препаратов обусловлена воздействием этого элемента на организм. Речь идет об участии магния в процессе распада углеводов, действии на нервно-мышечную возбудимость, влиянии на работу сердца. Обладая сосудорасширяющим действием, этот макроэлемент помогает снизить артериальное давление. Его часто употребляют в сочетании с витамином В6, поясняет гастроэнтеролог Елена Гордеева.
Пользователи онлайн-сервиса «Здравсити» отдают предпочтение жидкой форме “Магне В6”. Такие препараты восполняют дефицит магния в организме в короткие сроки и подходят для детей. На препараты в таблетках также наблюдается высокий спрос, чаще всего покупают большие упаковки - их хватает надолго. Наряду с “Магне В6” в топ продаж входят препараты под брендами «Реневал», «Солгар» и другие.
Гордеева подчеркнула, что людям с диагностированным сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертонией и некоторыми другими болезнями нужно принимать магний обязательно.
Необязательно принимать магний в форме аптечных препаратов. Этот элемент содержится во многих продуктах. Например, в хлебе, крупах, орехах, какао, кукурузе, свежей зелени, луке, капусте, женьшене. По мнению эксперта, не может быть переизбытка магния в здоровом организме. При этом людям с болезнями печени нужно с осторожностью употреблять этот элемент. Побочными эффектами его переизбытка могут стать повышенная сонливость, заторможенность реакций и артериальная гипотония.