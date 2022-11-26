В столице подвели итоги Первого Российского винодельческого форума

“Город Москва является одним из самых крупных потребителей вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием – Первым Российским винодельческим форумом. Благодарю председателя оргкомитета форума – вице-премьера Викторию Абрамченко – и Фонд Росконгресс за качественную подготовку и проведение важнейшего винного мероприятия страны”, - отметил он.