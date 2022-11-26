В столице подвели итоги Первого Российского винодельческого форума

Всего за два дня работы форума его посетили более 1700 участников, в их число вошли профессионалы отрасли, рестораторы, представители торговли, журналисты и блогеры, пишет newsnn.ru. Свыше 150 спикеров приняли участие в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах. Информационный партнер мероприятия - медиахолдинг 1MI.
В рамках пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” выступила с речью заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, по завершении форума будут обобщены предложения профессионального сообщества, которые помогут решить наиболее острые проблемы, стоящие перед этой стремительно развивающейся отраслью.
Как заявил председатель правления ФСРО "Ассоциация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев, участниками отрасли было принято решение о необходимости проведения форума ежегодно.
“Город Москва является одним из самых крупных потребителей вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием – Первым Российским винодельческим форумом. Благодарю председателя оргкомитета форума – вице-премьера Викторию Абрамченко – и Фонд Росконгресс за качественную подготовку и проведение важнейшего винного мероприятия страны”, - отметил он.
Участники мероприятия пришли к единому мнению, что отечественное виноделие является самой динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства и, невзирая на геополитическую ситуацию, имеет большой потенциал для экспорта, особенно в Китай.
В ходе форума глава Роскачества Максим Протасов рассказал об итогах пятого ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России», а также назвал оценки в двух главных категориях - красные и белые вина. В текущем году Роскачество изучило 500 образцов вин, изготовленных исключительно из российского винограда.