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Воробьев: В Подмосковье стартовал сбор заявок на участие в премии «Мы рядом»

Сегодня, 08:49
Фото: пресс-служба правительства МО
Губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» получат участники спецоперации, военкоры и волонтеры. Прием заявок начался 22 ноября. В этом году премия будет вручена жителям Московской области, которые сражаются на передовой в ходе СВО или борются за победу в тылу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решении организаторов посвятить нынешнюю премию теме СВО. В этом году, по словам Воробьева, все заявки будут приниматься только в одной категории – «Доброе дело». По итогам конкурса выберут 120 победителей, каждый из которых получит 500 тысяч рублей, пишет newizv.ru.

Традиционно заявку на соискание премии имеет право подать любой житель региона – гражданин России в возрасте от 18 лет, имеющий регистрацию в Московской области. Для участия в конкурсе требуется отправить заявку в течение семи дней со дня начала кампании.

В составе жюри с заявками будут работать народный артист РФ Николай Басков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Андрей Медведев, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, саксофонист-виртуоз, народный артист РФ Игорь Бутман.

Свою кандидатуру на премию соискатели могут выдвигать как самостоятельно, так и при поддержке заявителя – законного представителя или родственника, группы лиц числом не менее пяти человек или руководителя организации. Требования к оценке проекта – весомый личный вклад участника в обеспечение поддержки СВО и его важность для Московской области и/или Российской Федерации. Ожидается, что общий призовой фонд в этом году составит 60 миллионов рублей.

С подробной информацией о сроках, этапах и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» проводится с 2013 года и была учреждена по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За эти годы ее лауреатами стали более 13 тысяч активных жителей Московской области, было реализовано множество полезных гражданских инициатив.

#Светлана Павлова
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