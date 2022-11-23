Воробьев: В Подмосковье стартовал сбор заявок на участие в премии «Мы рядом»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решении организаторов посвятить нынешнюю премию теме СВО. В этом году, по словам Воробьева, все заявки будут приниматься только в одной категории – «Доброе дело». По итогам конкурса выберут 120 победителей, каждый из которых получит 500 тысяч рублей, пишет newizv.ru.
Традиционно заявку на соискание премии имеет право подать любой житель региона – гражданин России в возрасте от 18 лет, имеющий регистрацию в Московской области. Для участия в конкурсе требуется отправить заявку в течение семи дней со дня начала кампании.
В составе жюри с заявками будут работать народный артист РФ Николай Басков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Андрей Медведев, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, саксофонист-виртуоз, народный артист РФ Игорь Бутман.
Свою кандидатуру на премию соискатели могут выдвигать как самостоятельно, так и при поддержке заявителя – законного представителя или родственника, группы лиц числом не менее пяти человек или руководителя организации. Требования к оценке проекта – весомый личный вклад участника в обеспечение поддержки СВО и его важность для Московской области и/или Российской Федерации. Ожидается, что общий призовой фонд в этом году составит 60 миллионов рублей.
С подробной информацией о сроках, этапах и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте премии.
Премия «Мы рядом. Доброе дело» проводится с 2013 года и была учреждена по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За эти годы ее лауреатами стали более 13 тысяч активных жителей Московской области, было реализовано множество полезных гражданских инициатив.