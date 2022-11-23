Воробьев: В Подмосковье стартовал сбор заявок на участие в премии «Мы рядом»

Свою кандидатуру на премию соискатели могут выдвигать как самостоятельно, так и при поддержке заявителя – законного представителя или родственника, группы лиц числом не менее пяти человек или руководителя организации. Требования к оценке проекта – весомый личный вклад участника в обеспечение поддержки СВО и его важность для Московской области и/или Российской Федерации. Ожидается, что общий призовой фонд в этом году составит 60 миллионов рублей.