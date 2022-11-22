Шандалович: С начала 2022 года в Карелии 37 детей-сирот получили сертификаты на жилье

Как напомнил Шандалович, республиканский закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет начал действовать с 2022 года. В соответствии с ним на покупку жилья предоставляется единовременная денежная выплата. Об этом пишет karelinform.ru.
Сумма выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и среднерыночной стоимости одного квадратного метра по Карелии. Если в I квартале сертификат предоставлялся на 1 млн 113 тыс. рублей, то в данный момент его выдают на 1 млн 577 тыс. рублей.
Из Муезерского и Прионежского районов поступило наибольшее количество заявлений на получение выплаты.
“В декабре планируем внести в данный закон изменения, которые расширят возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Будет продлен срок действия сертификата с 5 месяцев до 1 года, а возраст для его получения снизится до 22 лет”, – сообщил Шандалович.
Как сообщало Министерство соцзащиты Карелии ранее, в регионе проживают свыше 1800 детей-сирот. 1690 из них воспитываются в семьях, в организациях живут 166 человек.
На 15% был повышен размер выплаты на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю. Выплату увеличили из-за сложившейся экономической обстановки, роста цен и многочисленных обращений граждан, в семьях которых воспитываются дети-сироты. Сумма выплаты оставалась неизменной с 2013 года.
Предоставление жилья детям-сиротам – важная мера поддержки. На решение этих задач в текущем году из бюджета выделили порядка 180 млн рублей. Дополнительно приняли решение предоставлять денежную выплату для погашения первого взноса по ипотеке. Сумма выплаты составляет 300 тыс. рублей, но не превышает 50% от первоначального взноса.
В данный момент дети-сироты в Карелии также могут получить помощь в соответствии с социальным контрактом. Это деньги на погашение задолженности за жилье и услуги ЖКХ, ремонт в жилых помещениях, которые находятся в собственности граждан.
Выплату производят в сумме величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в целом по региону на год, на период до шести месяцев.
Стоит подчеркнуть, что с 1 января этого года, согласно законодательству Карелии, дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, получают ежемесячную денежную выплату на личные нужды, это так называемые “карманные деньги” в размере 1000 рублей. Цель новой меры поддержки – воспитание финансовой грамотности у детей.