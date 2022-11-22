Шандалович: С начала 2022 года в Карелии 37 детей-сирот получили сертификаты на жилье

Как напомнил Шандалович, республиканский закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет начал действовать с 2022 года. В соответствии с ним на покупку жилья предоставляется единовременная денежная выплата. Об этом пишет karelinform.ru.