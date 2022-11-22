Российские крупные банки с ноября увеличили ставки по вкладам

Эксперты считают, что особого внимания вкладчиков заслуживает сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие": ставка по нему составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% - на 13 месяцев, сообщает newsnn.ru. Она и так превышает текущую среднюю максимальную ставку по вкладам, которую предлагают 10 крупнейших банков страны. Но больше всего аналитиков привлекает неожиданная для банков опция - каждый вкладчик станет участником розыгрыша от банка "Открытие". По его итогам каждый 23-й клиент дополнительно увеличит свой вклад еще на 2,3 процентного пункта.
Подобный подход банка действительно удивляет, но эксперты считают, что этот необычный ход окажется весьма удачным.
Банковский маркетинг обычно отличается консервативностью, и грамотная маркетинговая стратегия, которая выходит за эти рамки, должна привлечь внимание многих потенциальных вкладчиков.
О повышении ставок сообщили еще в нескольких крупных российских банках. Это Россельхозбанк, Почта Банк, Абсолют Банк и ВТБ, а также Российский банк. В Росбанке с 16 ноября доходность депозитов на год увеличили до 1 пункта.
Решение банков увеличить ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки, по мнению экспертов, объясняется желанием привлечь поток поступлений средств. Этой осенью вкладчики, обеспокоенные политическими событиями, массово выводили свои сбережения. Теперь паника схлынула, и банки возвращают своих клиентов, предлагая им выгодные, а иногда и нестандартные условия.
Декабрь, как правило, является высоким сезоном для сбережений, потому что проценты по вкладам достигают своего максимума. Поэтому вполне возможно, что банки еще будут улучшать условия по депозитам, говорят сами банкиры.