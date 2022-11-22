Российские крупные банки с ноября увеличили ставки по вкладам

Эксперты считают, что особого внимания вкладчиков заслуживает сезонный депозит "Зимний" от банка "Открытие": ставка по нему составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% - на 13 месяцев, сообщает newsnn.ru. Она и так превышает текущую среднюю максимальную ставку по вкладам, которую предлагают 10 крупнейших банков страны. Но больше всего аналитиков привлекает неожиданная для банков опция - каждый вкладчик станет участником розыгрыша от банка "Открытие". По его итогам каждый 23-й клиент дополнительно увеличит свой вклад еще на 2,3 процентного пункта.