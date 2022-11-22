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Опубликованы шорт-листы политической премии “Гамбургский счёт”

Сегодня, 12:40
Фото: pxhere.com
25 ноября будут названы лауреаты премии РАСО “Гамбургский счёт”. 23 ноября проведут онлайн-обсуждение зарубежных претендентов, а 24-го, также в онлайн-режиме, обсудят отечественных кандидатов.

Российская ассоциация по связям с общественностью вручила первую премию “Гамбургский счёт” ещё в 2016 году. С тех пор ею награждаются российские и иностранные политики, кандидаты и партии. Оценивается не только достижение результата, но и креативность, а также “соблюдение демократических процедур” в политической борьбе, пишет gorod55.ru.

В жюри входят политтехнологи и политические юристы. При оценке зарубежных кампаний учитывается мнение международных экспертов, а также представителей Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ. 

В текущем году в номинации “Лучшая кампания “партии власти” по выборам в региональный парламент” выделены Удмуртия и Сахалинская область.  КПРФ и СЗРП Саратовской области,  справедливороссы из Северной Осетии, а также региональные филиалы ЛДПР и “Новых людей” отмечены в аналогичной номинации для оппозиционных партий. Среди непарламентских политсил эксперты выделили “Партию пенсионеров” Сахалинской области.

Самыми интересными за границей были признаны президентские кампании Лула да Силвы (Бразилия), Эмманюэля Макрона (Франция), Касым-Жомарта Токаева (Казахстан). Зарубежными политиками года могут стать Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джорджа Мелони (Италия) и Нэнси Пелоси (США).

Полный шорт-лист и списки претендентов можно найти на сайте.

#Светлана Павлова
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