Опубликованы шорт-листы политической премии “Гамбургский счёт”

Российская ассоциация по связям с общественностью вручила первую премию “Гамбургский счёт” ещё в 2016 году. С тех пор ею награждаются российские и иностранные политики, кандидаты и партии. Оценивается не только достижение результата, но и креативность, а также “соблюдение демократических процедур” в политической борьбе, пишет gorod55.ru.