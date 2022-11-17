В Тюменской области получили региональный маткапитал свыше 5,8 тысяч семей

Региональный материнский капитал предоставляется женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка и последующих детей, имеющей российской гражданство и проживающей в Тюменской области. Данная мера поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография». Ее размер составляет 100 тыс. рублей.
Региональный материнский капитал на третьего и последующих детей в Тюменской области можно использовать на следующие цели:
∙ газификацию жилого помещения (включая расходы на приобретение газовых приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку)
∙ получение платных медицинских услуг для детей (включая приобретение лекарственных средств, медицинских изделий);
∙ приобретение, строительство, ремонт жилого помещения (в том числе с привлечением кредитных средств, ипотеки, включая расходы на приобретение сантехнических и электрических приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку);
∙ получение платных образовательных услуг ребенком (детьми);
∙ приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
∙ получение доплаты к ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей.
Самый быстрый и удобный способ подать заявление на выплату регионального материнского (семейного) капитала на третьего и последующих детей через портал госуслуг Тюменской области.
Получить дополнительную информацию можно в Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по бесплатному номеру: 88006000000 или в Информационно-справочной службе Тюменской области по телефону: 88001001290.