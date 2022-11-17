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В Тюменской области получили региональный маткапитал свыше 5,8 тысяч семей

17 ноября 12:27
Фото: freepik
С января по октябрь этого года более 5,8 тысяч семей из Тюменской области получили региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей на общую сумму свыше 347,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте социального развития.

Региональный материнский капитал предоставляется женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка и последующих детей, имеющей российской гражданство и проживающей в Тюменской области. Данная мера поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография». Ее размер составляет 100 тыс. рублей.

Региональный материнский капитал на третьего и последующих детей в Тюменской области  можно использовать на следующие цели:

∙  газификацию жилого помещения (включая расходы на приобретение газовых приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку)

∙  получение платных медицинских услуг для детей (включая приобретение лекарственных средств, медицинских изделий);

∙ приобретение, строительство, ремонт жилого помещения (в том числе с привлечением кредитных средств, ипотеки, включая расходы на приобретение сантехнических и электрических приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку);

∙ получение платных образовательных услуг ребенком (детьми);

∙ приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

∙  получение доплаты к ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей.

Самый быстрый и удобный способ подать заявление на выплату регионального материнского (семейного) капитала на третьего и последующих детей через портал госуслуг Тюменской области.

Получить дополнительную информацию можно в Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами по бесплатному номеру: 88006000000 или в Информационно-справочной службе Тюменской области по телефону: 88001001290.

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