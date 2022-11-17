В РСТ не увидели изменений спроса на отдых в Турции после взрывов

По словам Горина, туристы получали полную и достоверную информацию о произошедшем, поэтому спрос остался на прежнем уровне, аннуляций не было. Он отметил, что с начала года Турцию уже посетило около 4,5 миллиона россиян, а до конца года они ожидают рост до пяти миллионов, передают «Известия».
Отмечается, что спрос на путевки в Турцию в этом году даже выросли на 12%, несмотря на то, что отдых в республике подорожал на 50–70%.
15 ноября в центре Стамбула взорвался автомобиль. Власти рассматривают версию теракта. Еще раньше, 13 ноября, взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения.