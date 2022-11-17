В РСТ не увидели изменений спроса на отдых в Турции после взрывов

По словам Горина, туристы получали полную и достоверную информацию о произошедшем, поэтому спрос остался на прежнем уровне, аннуляций не было. Он отметил, что с начала года Турцию уже посетило около 4,5 миллиона россиян, а до конца года они ожидают рост до пяти миллионов, передают «Известия».