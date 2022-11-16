По указу Путина Мариуполь и Мелитополь теперь - города воинской доблести

А врио главы ЛНР Леонидом Пасечником было снято видеообращение к Владимиру Путину, присвоившему Луганску почетное звание. Пасечник поблагодарил президента за такое решение. А еще поздравил с этим событием горожан, предыдущие поколения которых во время Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм и силу духа, что помогло приблизить победу. Но прошло еще 70 лет, и уже новому поколению горожан пришлось доказывать, что они тоже верны и преданны Отечеству.