По указу Путина Мариуполь и Мелитополь теперь - города воинской доблести

Как сообщает newsnn.ru, с такой инициативой, касающейся Мелитополя, находящегося в Запорожской области, и Мариуполя (ДНР) к президенту обратился возглавляющий Российскую академию наук Геннадий Красников.
В академии была проведена экспертиза, по итогам которой ученые сделали вывод, что данные города имеют право на такое почетное звание, которое равнозначно советскому «Город-герой».
Врио главы ДНР Денис Пушилин на своей странице в “Телеграме” написал: в том, что данные города будут носить такие звания, заключается не только дань памяти их героическому прошлому. Это также мостик в будущее, чтобы и следующие поколения были обязаны защищать страну.
В этом он видит связь событий Великой Отечественной войны и происходящего в Донбассе начиная с 2014 года - сопротивления жителей незаконному киевскому режиму.
А врио главы ЛНР Леонидом Пасечником было снято видеообращение к Владимиру Путину, присвоившему Луганску почетное звание. Пасечник поблагодарил президента за такое решение. А еще поздравил с этим событием горожан, предыдущие поколения которых во время Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм и силу духа, что помогло приблизить победу. Но прошло еще 70 лет, и уже новому поколению горожан пришлось доказывать, что они тоже верны и преданны Отечеству.