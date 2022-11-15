На тюменских дорогах образовались километровые пробки

На улице Мельникайте движение затруднено на участке от Дмитрия Менделеева до Геологоразведчиков. Большая пробка растянулась на улице Республики, 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября. Заторы наблюдаются на улицах Дамбовской, Холодильной, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.