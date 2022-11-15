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На тюменских дорогах образовались километровые пробки

15 ноября 03:40
Фото: 2 ГИС

В Тюмени вновь зарегистрированы 9-балльные пробки

Утро вторника в Тюмени по традиции началось с пробок. По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на улицах Федюнинского, Червишевском и Московском трактах, Окружной дороге.
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Тюмень

Из-за двух дорожно-транспортных происшествий, затор образовался на улице Закалужской. В пробке стоят водители, решившие поехать по улице Пермякова (участок от Прокопия Артамонова до Олимпийской и от Автовокзала до Харьковской).

На улице Мельникайте движение затруднено на участке от Дмитрия Менделеева до Геологоразведчиков. Большая пробка растянулась на улице Республики, 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября. Заторы наблюдаются на улицах Дамбовской, Холодильной, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков, на юге региона ожидается резкое похолодание до – 23 – 28.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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