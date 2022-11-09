Законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы в России отклонен

Следует отметить, что инициативе о создании единого оператора на рынке рекламы дали почти единственное обоснование – оно заключалось в необходимости обеспечения национальной безопасности. По сути же с принятием законопроекта на рекламном рынке сформировалась бы искусственная монополия, и пострадали бы все его игроки. Оказавшись в прямой зависимости от частной компании, они рисковали быть быстро выдавленными с рынка из-за неравной конкуренции с монополистом.