Законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы в России отклонен

Нашумевший документ внесли в электронную систему 8 июля, а уже 15-го числа его в первом чтении приняли. Важно подчеркнуть, что были нарушения: не состоялись предварительные обсуждения законопроекта, и никто не оценил его регулирующее воздействие, пишет bel.ru.
Суть была в том, чтобы по произвольным критериям выбрать «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений» и предоставить ему целый ряд преференций по отношению к другим представителям рекламной отрасли. Частная компания разработала бы ПО, которое обязательно должны были бы использовать в процессе работы все российские операторы наружки.
Помимо этого, единый оператор рекламного рынка был бы вправе заключать договоры, предусматривающие установку конструкций на государственных и муниципальных территориях и транспорте с последующей их эксплуатацией.
Объекты рекламы принадлежали бы единому оператору в течение трех десятков лет без проведения торгов и получения разрешений на их установку. При этом единому оператору не нужно было бы придерживаться ни технических стандартов отрасли, ни правил дорожной безопасности, ни действующего в России законодательства, регламентирующего охрану культурного наследия государства.
Следует отметить, что инициативе о создании единого оператора на рынке рекламы дали почти единственное обоснование – оно заключалось в необходимости обеспечения национальной безопасности. По сути же с принятием законопроекта на рекламном рынке сформировалась бы искусственная монополия, и пострадали бы все его игроки. Оказавшись в прямой зависимости от частной компании, они рисковали быть быстро выдавленными с рынка из-за неравной конкуренции с монополистом.
Между тем лоббисты не выиграли. Документ не поддержали бизнес-ассоциации – "Деловая Россия", РСПП и "Опора". Категорически против высказался Союз операторов наружной рекламы.
Экономисты РАНХиГС и МГУ произвели оценку регулирующего воздействия законопроекта. Широкий резонанс вызвал в обществе доклад, подготовленный специалистами ООО «Минченко консалтинг». Они четко обрисовали все перипетии лоббистского противостояния вокруг инициативы и проинформировали о ее негативных вторичных эффектах – в том числе для инвестиций.
Изначально против формирования на отечественном рынке рекламы монополиста выступали представители думских комитетов Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, Денис Парфенов, Мария Дробот, Валерий Гартунг, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Николай Арефьев, Вячеслав Макаров, Михаил Романов, Антон Ткачев, Николай Будуев, Сергей Боярский, представители оппозиционных фракций Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев, Сергей Миронов, а также вице-спикер Владислав Даванков.
Глава профильного комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил в защиту субъектов России, от которых поступило свыше шести десятков негативных отзывов (Подмосковье, Москва, Санкт-Петербург – в их числе). В конечном счете законопроект рекомендовали отклонить по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Политик еще летом заявлял о том, что при принятии решения непременно учтут интересы всех сторон. «Единая Россия» при этом успешно выстроила с другими фракциями конструктивный диалог.
«Руководство Госдумы показало, что у парламента есть субъектность. Что фракция парламентского большинства, несмотря на свое доминирование, готова прислушиваться к разумным доводам со стороны оппозиции и участников рынка», - заключил руководитель ООО «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.