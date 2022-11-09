Модульбанк предлагает новую услугу консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Управляющий директор Модульбанка Никита Константинов заявил, что каждый клиент кредитной организации полностью осведомлен о критериях, которые его бизнесу необходимо будет выполнить для попадания в реестр IT-компаний. Константинов предупреждает, что учитывать стоит даже такие нюансы, как дата регистрации компании и наличие у нее собственного программного обеспечения. Сотрудники банка расскажут, какие условия необходимо соблюдать для успешного прохождения аккредитации, а также длительного сохранения статуса IT-компании. Сейчас такая услуга будет становиться все более и более востребованной, так как благодаря аккредитации компании получают множество привлекательных налоговых льгот, а состоящие в штате сотрудники, включая и руководителей, освобождаются от призыва в ряды российской армии.