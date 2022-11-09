Модульбанк предлагает новую услугу консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Зарегистрированным пользователям Модульбухгалтерии от Модульбанка первая консультация предоставляется бесплатно.
Госпрограмма поддержки IT-отрасли предполагает внедрение объемного комплекса льгот для профильных компаний и штата их работников, пишет newsnn.ru. Это льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховые взносы (7,6%), кредитование на выгодных условиях по ставке менее 3% годовых, отсутствие плановых и выездных проверок налоговыми органами, ипотека под минимальные проценты для работников IT-компаний, упрощенная процедура приема в штат иностранных граждан, освобождение сотрудников от мобилизации.
Статус IT-компании может быть присужден только юридическим лицам. Чтобы попасть в перечень IT-компаний, бизнес должен соответствовать определенному набору требований, а присвоенный статус спустя некоторое время необходимо будет подтверждать. Модульбанк способен добиться включения компании в такой перечень, а также помочь ей успешно пройти процедуру повторной аккредитации. Клиенты банка могут выбрать для себя одну бесплатную консультацию или сопровождение на длительный срок.
Управляющий директор Модульбанка Никита Константинов заявил, что каждый клиент кредитной организации полностью осведомлен о критериях, которые его бизнесу необходимо будет выполнить для попадания в реестр IT-компаний. Константинов предупреждает, что учитывать стоит даже такие нюансы, как дата регистрации компании и наличие у нее собственного программного обеспечения. Сотрудники банка расскажут, какие условия необходимо соблюдать для успешного прохождения аккредитации, а также длительного сохранения статуса IT-компании. Сейчас такая услуга будет становиться все более и более востребованной, так как благодаря аккредитации компании получают множество привлекательных налоговых льгот, а состоящие в штате сотрудники, включая и руководителей, освобождаются от призыва в ряды российской армии.