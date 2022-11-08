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Тюмень сковали 8-балльные пробки

8 ноября 03:32
Фото: 2 ГИС

Тюмень встала в 8-балльные пробки

Восьмибалльные пробки зарегистрированы сегодня утром на тюменских дорогах — в областной столице произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. Километровый затор образовался на участке Объездной — от улицы Кремлевской до Интернациональной из-за ДТП.
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Тюмень

Также в пробке стоят Московской тракт — от Паровозной до улицы Зои Космодемьянской.

Затруднено движение на улице Червишевский тракт  — от Молодогвардейцев  до Рабочей, Трактовой, Николай Чаплина, 50 лет ВЛКСМ. В затор попали водители, поехавшие по улице Мельникайте — на участках от Менделеева до 50 лет ВЛКСМ и от 50 лет Октября до Харьковской.

Образовались пробки на улице Республики — от Тульской до Мельникайте. Здесь произошла авария.

Затруднено движение на улицах Котовского, Холодильной, 50 лет Октября, Совеской Челюскинцев, Профсоюзной.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени были зарегистрированы 9-балльные пробки. Причиной заторов стали дорожные аварии.

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#Тюмень#Новости тюмени#Авария#Безопасность на дорогах
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