Тюмень сковали 8-балльные пробки

Также в пробке стоят Московской тракт — от Паровозной до улицы Зои Космодемьянской.
Затруднено движение на улице Червишевский тракт — от Молодогвардейцев до Рабочей, Трактовой, Николай Чаплина, 50 лет ВЛКСМ. В затор попали водители, поехавшие по улице Мельникайте — на участках от Менделеева до 50 лет ВЛКСМ и от 50 лет Октября до Харьковской.
Образовались пробки на улице Республики — от Тульской до Мельникайте. Здесь произошла авария.
Затруднено движение на улицах Котовского, Холодильной, 50 лет Октября, Совеской Челюскинцев, Профсоюзной.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени были зарегистрированы 9-балльные пробки. Причиной заторов стали дорожные аварии.