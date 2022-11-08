Тюмень сковали 8-балльные пробки

Затруднено движение на улице Червишевский тракт — от Молодогвардейцев до Рабочей, Трактовой, Николай Чаплина, 50 лет ВЛКСМ. В затор попали водители, поехавшие по улице Мельникайте — на участках от Менделеева до 50 лет ВЛКСМ и от 50 лет Октября до Харьковской.