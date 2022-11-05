Тренировки мобилизованных

Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Президент России накануне сообщил, что в Вооруженные силы призвали 318 тысяч человек, в том числе добровольцев. На сегодняшний день 49 тысяч мобилизованных уже проходят службу в зонах боевых действий. Оставшиеся 269 тысяч бойцов тренируются на полигонах.