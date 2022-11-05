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Тренировки мобилизованных

5 ноября 08:15
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На тюменском полигоне мобилизованные изучают взрывное дело

Мобилизованные жители Тюменской области, Ямала, Югры и Пермского края продолжают обучение на полигоне ТВВИКУ. Бойцы оттачивают навыки стрельбы, умения обезвреживать боеприпасы. Также изучают взрывное дело и основы медицины.
«Мобилизованные тщательно готовятся к отправке на службу. До автоматизма доводят навыки», сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Президент России накануне сообщил, что в Вооруженные силы призвали 318 тысяч человек, в том числе добровольцев. На сегодняшний день 49 тысяч мобилизованных уже проходят службу в зонах боевых действий. Оставшиеся 269 тысяч бойцов тренируются на полигонах.

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