В Тюмени на объездной дороге дорогой Hyundai въехал в Mercedes, возникла пробка

По данным ГИБДД, в аварии пострадавших нет.
Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что Hyundai въехал в багажник Mercedes. Машины перекрыли две полосы движения. Стоит отметить, что сегодня в час пик пробки в областной столице не превысили 6 баллов. На объездной дороге к 18:00 серьёзные заторы возникли только в этом районе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в результате дорожной аварии 17 октября погиб директор школы в городе Ишиме. Подробности произошедшего пока неизвестны, он проработал в должности около года.