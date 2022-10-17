В Тюмени на объездной дороге дорогой Hyundai въехал в Mercedes, возникла пробка

Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что Hyundai въехал в багажник Mercedes. Машины перекрыли две полосы движения. Стоит отметить, что сегодня в час пик пробки в областной столице не превысили 6 баллов. На объездной дороге к 18:00 серьёзные заторы возникли только в этом районе.