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В Тюмени на объездной дороге дорогой Hyundai въехал в Mercedes, возникла пробка

17 октября 13:32
Фото: скриншот 2гис
В Тюмени около здания по улице Федюнинского, 49, произошло ДТП с участием дорогих автомобилей Hyundai и Mercedes. Из-за аварии на трассе в сторону выезда из города образовалась пробка в 1,7 км, сообщает сервис 2ГИС.
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Тюмень

По данным ГИБДД, в аварии пострадавших нет.

Пользователи сервиса 2ГИС сообщают, что Hyundai въехал в багажник Mercedes. Машины перекрыли две полосы движения. Стоит отметить, что сегодня в час пик пробки в областной столице не превысили 6 баллов. На объездной дороге к 18:00 серьёзные заторы возникли только в этом районе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в результате дорожной аварии 17 октября погиб директор школы в городе Ишиме. Подробности произошедшего пока неизвестны, он проработал в должности около года.

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