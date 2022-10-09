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«Пострадала женщина»: Тюмени произошло массовое ДТП

9 октября 14:43
Фото: «НашГород»
Сегодня, 9 октября, на перекрестке улицы Избышева и улицы Магистральная произошло ДТП с участием трех машин. «Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области для выяснения обстоятельств ДТП.
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Тюмень

«На улице Избышева, дом № 1 произошло столкновение Газели цельнометаллической и „Шангана“. Причина ДТП — нарушение очередности проезда при повороте налево», рассказала «Нашему городу» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото: «НашГород»

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина. Кроме того, у пассажира «Шанган» ушиб спины и таза.

Журналист «Нашего города» побывал на месте ДТП и выяснил, что в ДТП участвовали три автомобиля: газель, легковой автомобиль «Шанган» и тягач.

Фото: «НашГород»

Ранее «Наш город» писал о том, более двух сотен автовладельцев проверили накануне вечером инспекторы ГИБДД в ходе «сплошной проверки». Ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. В ходе мероприятия были задержаны несколько автовладельцев, нарушивших правила перевозки детей. Теперь им придется выплатить штрафы за отсутствие детских кресел.

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