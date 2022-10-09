«Пострадала женщина»: Тюмени произошло массовое ДТП

Ранее «Наш город» писал о том, более двух сотен автовладельцев проверили накануне вечером инспекторы ГИБДД в ходе «сплошной проверки». Ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. В ходе мероприятия были задержаны несколько автовладельцев, нарушивших правила перевозки детей. Теперь им придется выплатить штрафы за отсутствие детских кресел.