«Пострадала женщина»: Тюмени произошло массовое ДТП

«На улице Избышева, дом № 1 произошло столкновение Газели цельнометаллической и „Шангана“. Причина ДТП — нарушение очередности проезда при повороте налево», рассказала «Нашему городу» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП пострадала женщина. Кроме того, у пассажира «Шанган» ушиб спины и таза.
Журналист «Нашего города» побывал на месте ДТП и выяснил, что в ДТП участвовали три автомобиля: газель, легковой автомобиль «Шанган» и тягач.
Ранее «Наш город» писал о том, более двух сотен автовладельцев проверили накануне вечером инспекторы ГИБДД в ходе «сплошной проверки». Ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. В ходе мероприятия были задержаны несколько автовладельцев, нарушивших правила перевозки детей. Теперь им придется выплатить штрафы за отсутствие детских кресел.