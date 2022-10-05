Водителя ТОДЭП отправили на полтора года в колонию за смертельное ДТП

В этот момент здесь ехал легковой автомобиль Kia. Из-за столкновения с фурой травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир иномарки.
Тобольский районный суд вынес наказание по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде лишения свободы на полтора года. Кроме того, с предприятия взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и городского автобуса. В аварии никто не пострадал.