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Водителя ТОДЭП отправили на полтора года в колонию за смертельное ДТП

5 октября 04:55
Фото: 1Mi
К полутора годам лишения свободы приговорил суд водителя АО ТОДЭП, по вине которого погиб человек. ЧП произошло в декабре прошлого года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина нарушил правила дорожного движения, в результате чего его большегруз вынесло на встречную полосу движения.
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Суд

В этот момент здесь ехал легковой автомобиль Kia. Из-за столкновения с фурой травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир иномарки.

Тобольский районный суд вынес наказание по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде лишения свободы на полтора года. Кроме того, с предприятия взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и городского автобуса. В аварии никто не пострадал.

#Новости#Авария#ДТП#Жертвы ДТП#Тюменская область#ТОДЭП#Суд#Тобольский район#Валентина Бурнашева#Общество
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