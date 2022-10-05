Водителя ТОДЭП отправили на полтора года в колонию за смертельное ДТП

К полутора годам лишения свободы приговорил суд водителя АО ТОДЭП, по вине которого погиб человек. ЧП произошло в декабре прошлого года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина нарушил правила дорожного движения, в результате чего его большегруз вынесло на встречную полосу движения.

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