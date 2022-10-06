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В Тюменской области из-за пьяной езды в ДТП попала девушка без прав

6 октября 13:42
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сегодня, 6 октября, на трассе Тюмень — Омск была задержана жительница села «Новая Заимка». Женщина была в сильном алкогольном опьянении. Показания алкотестера — 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Это был не первый раз, когда водительница перебирала с алкоголем. Ее и раньше задерживали в нетрезвом виде за рулем. Кроме того, она лишена права водить машину. Теперь женщину привлекут к уголовной ответственности за пьяную езду.

Стоит отметить, что в этом году 717 водителей были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения повторно. Они также подлежат уголовной ответственности.

Сегодня также произошел инцидент на дороге. На 7-м км автодороги Тюмень — Красный Яр 22-летняя девушка съехала в кювет, автомобиль ударился в дерево. Она также была пьяна, не имеет водительских прав. Девушка пострадала, у нее диагностирован ушиб грудной клетки.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима за пьяную езду. Теперь он 5 лет не сможет управлять автомобилем, а наказание будет отбывать в колонии строгого режима.

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