224 ДТП в Тюменской области произошло из-за плохих дорог

«Общая протяженность дорог в Тюменской области — более 19 тысяч километров. Из них чуть более тысячи км — федеральные трасы, ведущие в сторону Екатеринбурга, Кургана, Омска, ХМАО. 8,6 тысяч км приходится на дороги регионального значения, 9,2 тысяч км — местные дороги. На региональных дорогах есть основной каркас — порядка 760 км. Если говорить о региональных дорогах, то у них 62% нормативного состояния. У муниципальных дорог — более 80%. Сейчас нормативное состояние дорог Тюмени и Тюменского района составляет более 83%. Есть нацпроект „Безопасные и качественные дороги“, согласно которому в Тюменской агломерации к 2024 году должны выйти к показателю 85%»,заявил Андрей Чистяков, заместитель начальника ГУС.
Нередко происходят ДТП, напрямую связанные с качеством дорожного покрытия. По словам Максима Зайцева, начальника отделения дорожного надзора управления ГИБДД по Тюменской области, существует статистика подобных аварий. За 9 месяцев 2022 года в Тюменской области произошло 224 ДТП, в которых погибли или пострадали люди, в местах, где фиксировали недостатки дорог. Однако это не значит, что аварии произошли именно из-за качества дорог.
«Всего за 2022 год зарегистрировано 1 792 дорожно-транспортных происшествия. И доля ДТП на участках с недостатками составляет 12,5% от общего количества. Эта доля низкая по сравнению УрФО и России в целом»,заявил Максим Зайцев.
Человек, который попал в ДТП из-за каких-либо изъянов на дороге, может доказать свою невиновность. В момент регистрации аварии сотрудники ДПС осматривают место происшествия и фиксируют, если были недостатки дороги.
Специалисты изучают механизм происшествия, и если выясняется, что причиной стали ямы на дороге или отсутствие дорожного знака, то водителя к ответственности не привлекают. Ответственность за ДТП будет нести человек, отвечающий за эксплуатацию конкретного участка.
«Мы следим за состоянием дорог. У спецслужб и владельцев дорог есть кураторы, контроль исполнения договорных отношений. При заключении договора с подрядчиком прописывается, что он должен сделать для обеспечения безопасности дороги. Регулярно принимаются и осматриваются дороги, каждый год проводится инструментальная диагностика»,пояснил Андрей Чистяков.
Очевидцы, заметившие проблемы с дорожным полотном, могут сообщить об этом в любую известную службу — администрация города, ГИБДД и другие. Об это рассказали во время выпуска «Час Тюмени» на ГТРК «Регион-Тюмень. Темой выпуска стало «Движение с уважением».