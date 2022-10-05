224 ДТП в Тюменской области произошло из-за плохих дорог

«Общая протяженность дорог в Тюменской области — более 19 тысяч километров. Из них чуть более тысячи км — федеральные трасы, ведущие в сторону Екатеринбурга, Кургана, Омска, ХМАО. 8,6 тысяч км приходится на дороги регионального значения, 9,2 тысяч км — местные дороги. На региональных дорогах есть основной каркас — порядка 760 км. Если говорить о региональных дорогах, то у них 62% нормативного состояния. У муниципальных дорог — более 80%. Сейчас нормативное состояние дорог Тюмени и Тюменского района составляет более 83%. Есть нацпроект „Безопасные и качественные дороги“, согласно которому в Тюменской агломерации к 2024 году должны выйти к показателю 85%»,заявил Андрей Чистяков, заместитель начальника ГУС.