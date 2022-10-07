Волонтеры приняли участие в профилактических рейдах

В ходе рейда «Трезвый двор» в районе улиц Червишевский тракт — Пархоменко — Тимирязева — Черниговская с жителями микрорайона была организована просветительская работа. Участники рейда раздавали информационные листовки, содержащие информацию о вреде употребления алкогольной продукции, а также о правовой ответственности за распитие алкоголя на детских и спортивных площадках, придомовых территориях и в других общественных местах.