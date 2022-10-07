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Волонтеры приняли участие в профилактических рейдах

7 октября 12:42
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Тюменский областной центр профилактики и реабилитации и активисты волонтерского профилактического движения гимназии №49 провели в Калининском административном округе акции, направленные на профилактику распространения алкоголизма. Об этом рассказали департамент социального развития региона.

Проведение мероприятий приурочено ко Всероссийскому дню трезвости.

В ходе рейда «Трезвый двор» в районе улиц Червишевский тракт — Пархоменко — Тимирязева — Черниговская с жителями микрорайона была организована просветительская работа. Участники рейда раздавали информационные листовки, содержащие информацию о вреде употребления алкогольной продукции, а также о правовой ответственности за распитие алкоголя на детских и спортивных площадках, придомовых территориях и в других общественных местах.

В ходе рейда «Штрих-код» волонтеры обследовали прилегающие к школе улицы, выявили и закрасили 12 надписей с рекламой наркотиков.

Подобные акции были организованы и в других районах области. Так, например, волонтеры Нижнетавдинского района распространили информационные листовки в общественных местах, а также приняли участие в разъяснительной работе среди автовладельцев в рамках акции «Трезвый водитель».

Напомнили водителям о правовой ответственности и последствиях управления транспортным средством в нетрезвом состоянии волонтеры Центра реализации молодежных и профилактических программ города Тобольска.

Участники российского движения школьников из Юргинского района тоже присоединились к областным мероприятиям и разместили профилактические плакаты на информационных стендах, установленных на улицах населенных пунктов.

Профилактические акции проведены в рамках реализации проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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