Тюменского адвоката отправили в тюрьму за избиение следователя

Между правоохранителями произошла ссора в ходе застолья. Словесной перепалкой конфликт не закончился — между мужчинами завязалась драка. В итоге следователь получил серьезную травму головы и попал в больницу.
Тюменскому адвокату был вынесен приговор по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,8 лет. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Бердюжского района отправили в тюрьму на восемь с половиной лет за убийство своего знакомого. Потасовка между приятелями завязалась в ходе совместного распития спиртных напитков.