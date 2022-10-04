Тюменского адвоката отправили в тюрьму за избиение следователя

Тюменскому адвокату был вынесен приговор по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,8 лет. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.