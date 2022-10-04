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Тюменского адвоката отправили в тюрьму за избиение следователя

4 октября 06:52
Фото: 1Mi
Около пяти лет проведет в исправительной колонии тюменский адвокат. По его вине пострадал следователь регионального УМВД России по Тюменской области. Инцидент произошел в ноябре прошлого года в тобольской гостинице «Славянская».

Между правоохранителями произошла ссора в ходе застолья. Словесной перепалкой конфликт не закончился — между мужчинами завязалась драка. В итоге следователь получил серьезную травму головы и попал в больницу.

Тюменскому адвокату был вынесен приговор по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,8 лет. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Бердюжского района отправили в тюрьму на восемь с половиной лет за убийство своего знакомого. Потасовка между приятелями завязалась в ходе совместного распития спиртных напитков.

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