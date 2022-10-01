Тюменский миллиардер попал в новый санкционный список США

Всего под американские санкции попали более 270 депутатов Государственной думы и Совета Федерации России. Кроме того, под санкциями оказались глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер страны Александр Новак, члены семей министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя правительства России Михаила Мишустина.