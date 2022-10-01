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Тюменский миллиардер попал в новый санкционный список США

1 октября 10:53
Фото: 1Mi
Два тюменских чиновника, представители региона в Совете Федерации Дмитрий Горицкий, бывший руководитель «Запсибкомбанка», и Павел Тараканов попали в новый санкционный список Соединенных Штатов Америки. Его опубликовали накануне на сайте министерства финансов США.

Всего под американские санкции попали более 270 депутатов Государственной думы и Совета Федерации России. Кроме того, под санкциями оказались глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер страны Александр Новак, члены семей министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя правительства России Михаила Мишустина.

Напомним, США обнародовали новый пакет санкций в знак протеста проведенных на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе в санкционный список Канады был внесен губернатор Тюменской области Александр Моор, в июле на главу региона санкции наложила Великобритания.

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