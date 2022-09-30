Ямальцы массово проводили мобилизованных

На Ямале дружно проводили мобилизованных жителей Салехарда. В их поддержку организовали автофлешмоб. Колонна автомобилей с флагами России, ЯНАО, некоторых политический партий выстроилась вдоль дороги, по которой уезжают призванные защитники Родины. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Мобилизация Ямал».
«Накануне вечером встретился с ямальцами из команды, которую сформировали в Салехарде, ответил на вопросы. Дал поручение членам своей команды — отрабатывать все частные случаи, индивидуальные ситуации, требующие юридической, консультативной поддержки. Заверил парней, что Ямал их не оставит. Гордимся вами! Ждём домой!»написал в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Также 29 сентября Дмитрий Артюхов сообщил, что будет поддерживать семьи призванных. Он уточнил, что при предоставлении ямальских мер поддержки дети военнослужащих будут в приоритете, а с родными и близкими будут поддерживать связь.