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Ямальцы массово проводили мобилизованных

30 сентября 06:00
Фото: Телеграм «Мобилизация Ямал»
Мобилизованных салехардцев проводили массовым флешмобом — автомобили с флагами РФ и Ямала стояли вдоль дороги по пути призывников. Губернатор автономного округа подчеркнул, что ЯНАО будет поддерживать семьи мобилизованных.
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ЯНАО

На Ямале дружно проводили мобилизованных жителей Салехарда. В их поддержку организовали автофлешмоб. Колонна автомобилей с флагами России, ЯНАО, некоторых политический партий выстроилась вдоль дороги, по которой уезжают призванные защитники Родины. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Мобилизация Ямал».

«Накануне вечером встретился с ямальцами из команды, которую сформировали в Салехарде, ответил на вопросы. Дал поручение членам своей команды — отрабатывать все частные случаи, индивидуальные ситуации, требующие юридической, консультативной поддержки. Заверил парней, что Ямал их не оставит. Гордимся вами! Ждём домой!»написал в своем телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Также 29 сентября Дмитрий Артюхов сообщил, что будет поддерживать семьи призванных. Он уточнил, что при предоставлении ямальских мер поддержки дети военнослужащих будут в приоритете, а с родными и близкими будут поддерживать связь.

#Новости#ЯНАО#Анна Доронина#Общество
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