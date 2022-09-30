В Тюмени ударившая мужа ножом женщина получила условный срок

Как сообщает «КП — Тюмень», нападение произошло 5 мая 2022 года. Пьяная женщина во время ссоры с мужем ударила его ножом в живот. На суде она заявила, что сделала это в целях самообороны, однако свидетели рассказали, что ситуация была другой.
По их словам, мужчина уже не конфликтовал, он собирался уходить из дома и стоял в коридоре. В этот момент женщина пырнула его ножом. После удара соседи слышали, как раненый просил вызвать скорую и полицию, что и они сделали.
В итоге суд назначили злоумышленницу условное наказание — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года.