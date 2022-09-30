nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени ударившая мужа ножом женщина получила условный срок

30 сентября 10:41
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд вынес приговор 50-летней женщине, которая ударила мужа ножом при свидетелях. Обвиняемая получила условный срок.

Как сообщает «КП — Тюмень», нападение произошло 5 мая 2022 года. Пьяная женщина во время ссоры с мужем ударила его ножом в живот. На суде она заявила, что сделала это в целях самообороны, однако свидетели рассказали, что ситуация была другой.

По их словам, мужчина уже не конфликтовал, он собирался уходить из дома и стоял в коридоре. В этот момент женщина пырнула его ножом. После удара соседи слышали, как раненый просил вызвать скорую и полицию, что и они сделали.

В итоге суд назначили злоумышленницу условное наказание — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25