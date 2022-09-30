Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Более того, по данным «Новых известий» генсек НАТО Столтенберг выступит сегодня с незапланированным заявлением. Это произойдёт в 19:00 (мск), о теме выступления пока ничего не сообщается. Вчера пресс-служба НАТО заявила, что в связи с инцидентами на трубопроводах проводится расследование. Чиновники военного ведомства считают, что утечки на газопроводах «Северный поток» были преднамеренными.