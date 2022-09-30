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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

30 сентября 14:43
Фото: 1Mi
По данным «Новых известий», Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил офис Зеленского 30 сентября после выступления президента РФ перед Федеральным собранием.

Более того, по данным «Новых известий» генсек НАТО Столтенберг выступит сегодня с незапланированным заявлением. Это произойдёт в 19:00 (мск), о теме выступления пока ничего не сообщается. Вчера пресс-служба НАТО заявила, что в связи с инцидентами на трубопроводах проводится расследование. Чиновники военного ведомства считают, что утечки на газопроводах «Северный поток» были преднамеренными.

Сегодня «Наш город» сообщал, что четыре новых субъекта вошли в состав РФ. Соглашения были подписаны в Москве 30 сентября. Церемония включения новых территорий прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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