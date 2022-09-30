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Для студентов открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

30 сентября 09:56
Фото: 1Mi
Граждане, получающие образование в высших учебных заведениях, теперь могут задать любые интересующие их вопросы, касающиеся условий частичной мобилизации в стране. Отметим, что на линии позвонившим также будут оказывать психологическую поддержку.
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Тюмень

Горячую линию открыли от лица Министерства образования РФ. Сообщается, что работать она будет круглосуточно.

Специалисты, работающие на линии, готовы рассказать студентам о правилах призыва, о правовой и социальной защит, а также оказать психологическую помощь.

Все, у кого есть вопросы по условиям частичной мобилизации могут обратиться по телефону — 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в скором времени на портале Госуслуги начнет работать сервис для сбора информации о сотрудниках IТ-компаний и операторов связи, которые не будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации.

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#Новости#Министерство образования и науки РФ#Студенты#Высшее образование#Горячая линия#Тюмень#Алена Патрушева#Общество
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