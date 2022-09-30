Для студентов открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Горячую линию открыли от лица Министерства образования РФ. Сообщается, что работать она будет круглосуточно.
Специалисты, работающие на линии, готовы рассказать студентам о правилах призыва, о правовой и социальной защит, а также оказать психологическую помощь.
Все, у кого есть вопросы по условиям частичной мобилизации могут обратиться по телефону — 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в скором времени на портале Госуслуги начнет работать сервис для сбора информации о сотрудниках IТ-компаний и операторов связи, которые не будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации.