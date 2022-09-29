В Тюменской области кратно вырос спрос на умные устройства для дома

Лидером продаж стали умные лампочки для ночников, торшеров, потолочных светильников, с помощью которых тюменцы могут дистанционно настраивать яркость, устанавливать таймеры на включение/выключение света в квартире. Их доля составила 25% от общего количества приобретенных интеллектуальных гаджетов с января по сентябрь 2022 года.
На втором месте — видеокамеры, которые через приложение на смартфоне в режиме онлайн транслируют «картинку» из дома. На эту категорию умных устройств пришлось 23% покупок пользователей. Третье место у датчиков температуры и влажности с долей 13% от общего объема продаж с начала года.