В Тюмени на объездной дороге изменят скоростной режим

В этом районе постоянно наблюдаются затруднения в движении.
«Подрядная организация приступила к установке знаков 5.23.1 „Начало населенного пункта“ на Московском и Червишевском трактах на подъезде к г. Тюмени и на объездной дороге. В южной части Обхода города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населённого пункта»сообщает ГУС по Тюменской области.
Подрядчик перенастроит местные камеры. Новые знаки появятся вечером 28 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Московском тракте довольно часто в часы пик возникают пробки из-за дорожных аварий.