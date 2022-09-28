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В Тюмени на объездной дороге изменят скоростной режим

28 сентября 13:49
Фото: ГУС Тюменской области
В Тюмени на объездной дороге изменится скоростной режим, сообщает ГУС по Тюменской области. Здесь 28 сентября появятся знаки 5.23.1 «Начало населенного пункта». Данное решение было принято специальной комиссией по безопасности движения.

В этом районе постоянно наблюдаются затруднения в движении.

«Подрядная организация приступила к установке знаков 5.23.1 „Начало населенного пункта“ на Московском и Червишевском трактах на подъезде к г. Тюмени и на объездной дороге. В южной части Обхода города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населённого пункта»сообщает ГУС по Тюменской области.

Подрядчик перенастроит местные камеры. Новые знаки появятся вечером 28 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Московском тракте довольно часто в часы пик возникают пробки из-за дорожных аварий.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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