В Тюмени на объездной дороге изменят скоростной режим

«Подрядная организация приступила к установке знаков 5.23.1 „Начало населенного пункта“ на Московском и Червишевском трактах на подъезде к г. Тюмени и на объездной дороге. В южной части Обхода города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населённого пункта»сообщает ГУС по Тюменской области.