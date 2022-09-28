В РФ предложили снизить процент ипотеки на большие квартиры

По словам Мутко, большинство семей (67%) хотели бы приобрести просторную квартиру площадью более 55 квадратных метров. Он отметил, что больше половины квартир в новостройках — однушки, а ставка по программе на все виды квартир составляет шесть процентов. Глава госкорпорации подчеркнул, что доступность многокомнатного жилья ниже, например, в Москве их продажи сократились на 10% за год, передает iz.ru.