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В РФ предложили снизить процент ипотеки на большие квартиры

28 сентября 09:22
Фото: pixabay.com
Виталий Мутко предложил снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры.

По словам Мутко, большинство семей (67%) хотели бы приобрести просторную квартиру площадью более 55 квадратных метров. Он отметил, что больше половины квартир в новостройках — однушки, а ставка по программе на все виды квартир составляет шесть процентов. Глава госкорпорации подчеркнул, что доступность многокомнатного жилья ниже, например, в Москве их продажи сократились на 10% за год, передает iz.ru.

Замглавы по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отметил, что при снижении ипотечной ставки на 1 п. п. вероятное е всего покупательская аудитория может вырасти примерно на 10%.

По словам Мутко, это предложение прорабатывают с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта «Демография».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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