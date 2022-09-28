ФК «Тюмень» — чего ждать от клуба в текущем сезоне

Команда основана в 1961 году, принимала участие в регулярном чемпионате РСФСР.
В советские времена клуб был включен в Высший футбольный дивизион и неоднократно становился призером.
Первое название команды — ФК «Геолог». Под этим названием клуб впервые стал чемпионом всесоюзного турнира в 1985 году.
В 2022 году «Тюмень» — перспективный футбольный клуб ПФЛ. За последние 10 лет команда дважды выступала в Высшем дивизионе.
ФК «Тюмень» в 1991 году выступил в первом российском турнире в Высшем дивизионе. Первое выступление было провальным — клуб вылетел во Вторую лигу, но уже в следующем сезоне успешно отыграл ПФЛ и вернулся в РПЛ.
В 1992 году клуб сменил названием на «Динамо-Газовик», к названию «Тюмень» команда вернулась в 1998 году. В этом же году клуб был вынужден покинуть Высшую лигу ввиду финансовых проблем. Команда не прошла аккредитацию Федерации футбола по причине устаревшего стадиона и недостаточной вместительности.
До 2003 года ФК «Тюмень» безуспешно предпринимал попытки вернуться в Высшую лигу.
В 2003 году команда официально заявляет о прекращении существования и выходит из Второй российской лиги. Администрация клуба формирует резервный дублирующий состав под названием «Сибнефтепровод» для участия в полупрофессиональной Третьей-Лиге.
Любительские турниры клуб выигрывал на протяжении 3 сезонов подряд, поэтому в 2006 году получил возможность вернуться в профессиональный футбол.
С 2006 года ФК «Тюмень» под старым названием выступает в ПФЛ.
В 2008 году изменилась символика команды — начался новый этап истории клуба.
С 2016 года по 2018 команда выступала в РПЛ.
В 2018 году ФК «Тюмень» занимает 19-е место в РПЛ, но команда сохраняет членство в Высшем дивизионе.
На следующий год ввиду полного поражения в сезоне и занятого 20-го места клуб выбыла в ФНЛ, затем — в ПФЛ.
В сезоне 2022/23 команда «Тюмень» входит в четвертую группу, где традиционно занимает позиции финалиста — вторые и третьи места. В текущем сезоне клуб противостоит бессменному фавориту группы в лице ФК «Челябинск» и сильной команде «Иртыш». На момент 14 тура команда занимает первое место в группе в результате победы над ФК «Шахтер — Коркино» и выступления с ничейным счетом с главным оппонентом «Челябинск».
Эксперты называют шансы на выход в Первую лигу высокими, так как по итогам первых выступлений команда занимает лидирующую позицию в группе.
Любители спортивных ставок и поклонники клуба часто поддерживают любимую команду заключением пари. Рейтинг букмекеров поможет выбрать БК с разными условиями.
В 2021 году годовой бюджет клуба составил 120 млн рублей. Для сравнения, годовой бюджет клубов-участников Высшего дивизиона России начинается с суммы в 10 млн долларов США. Имеющихся средств команде недостаточно для найма игроков высокого уровня. Эксперты часто называют клуб дотационным, так как он не в силах самостоятельно окупить затраты на найм обслуживающего персонала.
Клуб принадлежит областному совету Тюмени и имеет ограниченные источники спонсорского финансирования в лице местного предприятия.