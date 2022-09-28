ФК «Тюмень» — чего ждать от клуба в текущем сезоне

В 1992 году клуб сменил названием на «Динамо-Газовик», к названию «Тюмень» команда вернулась в 1998 году. В этом же году клуб был вынужден покинуть Высшую лигу ввиду финансовых проблем. Команда не прошла аккредитацию Федерации футбола по причине устаревшего стадиона и недостаточной вместительности.