nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Благоустроенные спортивные площадки гимназии № 1 готовы к открытию

28 сентября 06:28
Фото: Тюменская городская Дума
Необходимость благоустройства территории и строительства современного спортивного ядра в гимназии № 1 стало депутатским наказом, озвученном жителями Тюмени председателю городской Думы Евгению Заболотному.

Площадка для проведения уроков физкультуры образовательного учреждения была построена в 80-х годах. С этого времени капитальный ремонт территории не проводился.

Заместитель главы города Тюмени Владимир Третьяков и директор гимназии Михаил Колосов рассказали, что строители за три месяца провели демонтаж старой спортплощадки, выполнили работы по обустройству нового основания площадью около 5 тысяч кв. метров, установили ливневую канализацию, бордюры, ограждения и опоры освещения.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный и заместитель председателя Думы Дмитрий Осипов осмотрели спортивные площадки, объединенные в спортивное ядро, — баскетбольную и волейбольную, для стритбола и бадминтона, а также футбольное поле. Депутаты положительно оценили созданную систему освещения площадок, покрытие беговых дорожек и зоны для занятий воркаутом.

«Мы убедились, что эффективная организация совместной работы даёт впечатляющий и быстрый результат. Хорошо отработали проект специалисты администрации Тюмени, руководство школы, сетевики и строители. Теперь не только ученики гимназии смогут в комфортных условиях заниматься физкультурой, но и все желающие горожане. Здесь могут проводиться массовые спортивные городские мероприятия»,отметил Евгений Заболотный.

Торжественное открытие спортивного ядра гимназии планируется в октябре. Это будет подарком ученикам и педагогическому коллективу ко Дню учителя.

#Новости#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25