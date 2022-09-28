Благоустроенные спортивные площадки гимназии № 1 готовы к открытию

«Мы убедились, что эффективная организация совместной работы даёт впечатляющий и быстрый результат. Хорошо отработали проект специалисты администрации Тюмени, руководство школы, сетевики и строители. Теперь не только ученики гимназии смогут в комфортных условиях заниматься физкультурой, но и все желающие горожане. Здесь могут проводиться массовые спортивные городские мероприятия»,отметил Евгений Заболотный.