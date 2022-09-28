Благоустроенные спортивные площадки гимназии № 1 готовы к открытию

Площадка для проведения уроков физкультуры образовательного учреждения была построена в 80-х годах. С этого времени капитальный ремонт территории не проводился.
Заместитель главы города Тюмени Владимир Третьяков и директор гимназии Михаил Колосов рассказали, что строители за три месяца провели демонтаж старой спортплощадки, выполнили работы по обустройству нового основания площадью около 5 тысяч кв. метров, установили ливневую канализацию, бордюры, ограждения и опоры освещения.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный и заместитель председателя Думы Дмитрий Осипов осмотрели спортивные площадки, объединенные в спортивное ядро, — баскетбольную и волейбольную, для стритбола и бадминтона, а также футбольное поле. Депутаты положительно оценили созданную систему освещения площадок, покрытие беговых дорожек и зоны для занятий воркаутом.
«Мы убедились, что эффективная организация совместной работы даёт впечатляющий и быстрый результат. Хорошо отработали проект специалисты администрации Тюмени, руководство школы, сетевики и строители. Теперь не только ученики гимназии смогут в комфортных условиях заниматься физкультурой, но и все желающие горожане. Здесь могут проводиться массовые спортивные городские мероприятия»,отметил Евгений Заболотный.
Торжественное открытие спортивного ядра гимназии планируется в октябре. Это будет подарком ученикам и педагогическому коллективу ко Дню учителя.