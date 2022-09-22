Состоялся крупный обмен пленными между Россией и Украиной

В российском патриотическом лагере эта ситуация вызвала удивление, возмущение, радость. При этом Минобороны РФ и МИД официально не заявляли об обмене пленными. В основном сообщения поступали от СМИ Украины и Турции. Всего обменяли 200 украинцев и 55 россиян. Более того, в числе освобождённых были 10 иностранцев, некоторых из них недавно приговорили к смертной казни.