Состоялся крупный обмен пленными между Россией и Украиной

В российском патриотическом лагере эта ситуация вызвала удивление, возмущение, радость. При этом Минобороны РФ и МИД официально не заявляли об обмене пленными. В основном сообщения поступали от СМИ Украины и Турции. Всего обменяли 200 украинцев и 55 россиян. Более того, в числе освобождённых были 10 иностранцев, некоторых из них недавно приговорили к смертной казни.
Между тем, телеведущий Владимир Соловьёв ранее заверял, что командиров «Азова» (признана в России террористической организацией и запрещёна) менять на Медведчука не будут.
Военкор Андрей Руденко 22 сентября отметил, что «ДНР отдаёт иностранцев, которые воевали против республики, были пленены и приговорены к смертной казни». Этот факт «пока в голове не укладывается».
К обсуждению подключилась Маргарита Симоньян.
«Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое»сообщила Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.
Военкоры и журналисты разошлись в оценке произошедшего. В частности Даниил Безсонов заметил, что на данный момент идёт полномасштабное информационное противостояние. Важно освещать подобные события в числе первых, чтобы не осталось кривотолков, сомнений и манипуляций.