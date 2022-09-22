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Состоялся крупный обмен пленными между Россией и Украиной

22 сентября 13:18
Фото: 1Mi
Массу противоречивых эмоций вызвала ситуация с обменом военнопленных между Россией и Украиной. За Виктора Медведчука были освобождены бойцы и командиры «Азова» (признана в России террористической организацией и запрещёна), сообщают «Новые Известия».

В российском патриотическом лагере эта ситуация вызвала удивление, возмущение, радость. При этом Минобороны РФ и МИД официально не заявляли об обмене пленными. В основном сообщения поступали от СМИ Украины и Турции. Всего обменяли 200 украинцев и 55 россиян. Более того, в числе освобождённых были 10 иностранцев, некоторых из них недавно приговорили к смертной казни.

Представители Минобороны РФ подтвердили, что 55 российских военных доставлены в РФ.

Между тем, телеведущий Владимир Соловьёв ранее заверял, что командиров «Азова» (признана в России террористической организацией и запрещёна) менять на Медведчука не будут.

Военкор Андрей Руденко 22 сентября отметил, что «ДНР отдаёт иностранцев, которые воевали против республики, были пленены и приговорены к смертной казни». Этот факт «пока в голове не укладывается».

К обсуждению подключилась Маргарита Симоньян.

«Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое»сообщила Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

Военкоры и журналисты разошлись в оценке произошедшего. В частности Даниил Безсонов заметил, что на данный момент идёт полномасштабное информационное противостояние. Важно освещать подобные события в числе первых, чтобы не осталось кривотолков, сомнений и манипуляций.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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