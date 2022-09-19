Валерий Лимаренко: физкультурой и спортом занимаются более 60% жителей нашего региона

Свыше двух тысяч спортсменов Сахалинской области принимают участие в более 700 спортивных мероприятиях. Из них около 200 всероссийских соревнований и свыше 20 международных.
В островном регионе успешно реализуются и проекты, призванные привлекать дошколят и школьников к постоянным занятиям физической культурой и спортом. Среди них такие, как «Коньки в школу», «Лыжи в школу», «Лыжи в детский сад». Суть их в том, что раз в неделю занятия физкультурой вместо школьных и детсадовских помещений проходят на спортивных объектах области. Это совместный проект Минспорта и Минобразования региона.
На территории Сахалинской области, отмечает портал Sakh.online, созданы условия для тренировок и проведения соревнований самого разного уровня – от пришкольных стадионов до спортивных объектов международного класса.
- Различными спортивными активностями регулярно занимаются более 60% жителей нашего региона, и это лучший показатель в стране, - отмечает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Тренировки дарят нам множество положительных эмоций, помогают поддерживать себя в форме и заряжают силами для достижений во всех сферах жизни. Поэтому важно, чтобы заниматься физкультурой и спортом в Сахалинской области мог каждый желающий.
За годы реализации проектов в занятия физической культурой и спортом вовлечены более 11 000 тысяч детей.