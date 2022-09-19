Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми после того, как началась специальная военная операция на Украине уехали из страны в Израиль. Свою поездку они объяснили тем, что это обычный отпуск. Перед новым учебным годом примадонна с двумя детьми вернулась в Россию.