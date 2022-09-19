Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», написала Алла Борисовна в своем тг-канале.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми после того, как началась специальная военная операция на Украине уехали из страны в Израиль. Свою поездку они объяснили тем, что это обычный отпуск. Перед новым учебным годом примадонна с двумя детьми вернулась в Россию.
* - Признан Минюстом РФ "иностранным агентом"