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«Грубят и матерятся»: тоболяки пожаловались на водителей городских автобусов

18 сентября 08:23
Фото: 1Mi
Жители Тобольска пожаловались на водителей городских автобусов. По словам горожан, они грубят пассажирам, не соблюдают правила безопасности.

«У меня ребёнок-инвалид с диагнозом ДЦП. Всегда езжу на машине, но в связи с ремонтом авто пришлось пересесть на общественный транспорт. И я в ужасе. Водители грубят пассажирам, матерятся. Вчера на маршруте № 9 женщина-водитель защемила нас дверями в тот момент, когда мы выходили. В итоге дочь напугана и боится теперь автобусов, я хромаю», пожаловалась тоболячка в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

В комментариях под постом автора горожане отметили, что данный случай является не единичным. Водители общественного транспорта в Тобольске нередко начинают движение в тот момент, когда еще не все пассажиры вышли или зашли в автобус.

#Новости#Общественный транспорт#Тюменская область#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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