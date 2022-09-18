«Грубят и матерятся»: тоболяки пожаловались на водителей городских автобусов

«У меня ребёнок-инвалид с диагнозом ДЦП. Всегда езжу на машине, но в связи с ремонтом авто пришлось пересесть на общественный транспорт. И я в ужасе. Водители грубят пассажирам, матерятся. Вчера на маршруте № 9 женщина-водитель защемила нас дверями в тот момент, когда мы выходили. В итоге дочь напугана и боится теперь автобусов, я хромаю», пожаловалась тоболячка в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].