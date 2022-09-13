В Ялуторовске включат отопление в первый день бабьего лета

Согласно прогнозу метеорологов, с 15 сентября на тюменскую землю наконец-то придет тепло. Уже в среду воздух прогреется до + 18 + 19. Такая температура воздуха продержится до конца этой недели. На следующей неделе, во вторник, столбики термометров покажут + 22 + 23.