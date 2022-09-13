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В Ялуторовске включат отопление в первый день бабьего лета

13 сентября 07:58
Фото: 1Mi
В Ялуторовске отопительный сезон начнется с началом бабьего лета. Соответствующее постановление о старте подачи тепла с 15 сентября 2022 года подписал сегодня глава администрации города Вячеслав Смелик.

«Подписал постановление, с 15 сентября начинаем отопительный сезон», сообщил Смелик в своем тг-канале.

Согласно прогнозу метеорологов, с 15 сентября на тюменскую землю наконец-то придет тепло. Уже в среду воздух прогреется до + 18 + 19. Такая температура воздуха продержится до конца этой недели. На следующей неделе, во вторник, столбики термометров покажут + 22 + 23.

Добавим, на сегодняшний день в Тюменской области старт отопительного сезона уже дан в девяти муниципалитетах региона. Одним из первых подачу тепла начал Тобольск. Глава администрации города Максим Афанасьев еще на прошлой неделе подписал распоряжение о старте нового сезона с 12 сентября.

В Тюмени отопление пока не включили. Вероятнее всего горячими батареи в домах жителей областного центра станут в конце сентября.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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