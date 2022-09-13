В Ялуторовске включат отопление в первый день бабьего лета

«Подписал постановление, с 15 сентября начинаем отопительный сезон», сообщил Смелик в своем тг-канале.
Согласно прогнозу метеорологов, с 15 сентября на тюменскую землю наконец-то придет тепло. Уже в среду воздух прогреется до + 18 + 19. Такая температура воздуха продержится до конца этой недели. На следующей неделе, во вторник, столбики термометров покажут + 22 + 23.
Добавим, на сегодняшний день в Тюменской области старт отопительного сезона уже дан в девяти муниципалитетах региона. Одним из первых подачу тепла начал Тобольск. Глава администрации города Максим Афанасьев еще на прошлой неделе подписал распоряжение о старте нового сезона с 12 сентября.
В Тюмени отопление пока не включили. Вероятнее всего горячими батареи в домах жителей областного центра станут в конце сентября.