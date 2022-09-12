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Тюменскую больницу оштрафовали за нарушение санитарных норм

12 сентября 13:19
Фото: 1Mi
Пресс-служба прокуратуры Тюменской области сообщает о нарушении санитарных норм в Областной больнице № 19. Это удалось выяснить в ходе проверки, в ведомство обратилась мама 6-летней девочки из села Боровое.

Выяснилось, что сотрудники лечебного учреждения ненадлежащим образом провели уборку кабинета. Более того, несоблюдались требования к накоплению медицинских отходов.

«Прокуратурой Тюменского района проведена проверка по обращению матери 6-летней девочки о нарушении санитарных норм и правил при оказании медицинских услуг, заборе анализов в ГАУЗ ТО „Областная больница № 19“ в селе Боровое»сообщили в прокуратуре региона.

Главврачу больницы внесено представление.

Сегодня «Наш город» сообщал, что утром дети не могли попасть к врачу в фильтре тюменской поликлиники поликлиники № 8.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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