Тюменскую больницу оштрафовали за нарушение санитарных норм

«Прокуратурой Тюменского района проведена проверка по обращению матери 6-летней девочки о нарушении санитарных норм и правил при оказании медицинских услуг, заборе анализов в ГАУЗ ТО „Областная больница № 19“ в селе Боровое»сообщили в прокуратуре региона.