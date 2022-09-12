Тюменскую больницу оштрафовали за нарушение санитарных норм

Выяснилось, что сотрудники лечебного учреждения ненадлежащим образом провели уборку кабинета. Более того, несоблюдались требования к накоплению медицинских отходов.
«Прокуратурой Тюменского района проведена проверка по обращению матери 6-летней девочки о нарушении санитарных норм и правил при оказании медицинских услуг, заборе анализов в ГАУЗ ТО „Областная больница № 19“ в селе Боровое»сообщили в прокуратуре региона.
Главврачу больницы внесено представление.
Сегодня «Наш город» сообщал, что утром дети не могли попасть к врачу в фильтре тюменской поликлиники поликлиники № 8.