В Тюмени ночью пьяный водитель Lexus врезался в автомобиль скорой помощи

Водитель Lexus влетел сначала в Nissan, а затем врезался в автомобиль медиков. В дорожно-транспортном происшествии травмы получила 43-летняя женщина, пассажирка автомобиля Nissan Almera.
Как выяснилось, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени наблюдался сильный туман. О дымке, опустившейся на областную столицу, сообщали жители разных районов города. Правда, к 9 часам утра туман полностью рассеялся.