В Тюмени ночью пьяный водитель Lexus врезался в автомобиль скорой помощи

Один человек пострадал в массовой аварии, произошедшей сегодня ночью в Тюмени по вине нетрезвого водителя. Около двух часов ночи в районе перекрестка 50 лет Октября и Мельникайте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок Lexus, Nissan Almera и автомобиля скорой медицинской помощи.

Водитель Lexus влетел сначала в Nissan, а затем врезался в автомобиль медиков. В дорожно-транспортном происшествии травмы получила 43-летняя женщина, пассажирка автомобиля Nissan Almera. Как выяснилось, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени наблюдался сильный туман. О дымке, опустившейся на областную столицу, сообщали жители разных районов города. Правда, к 9 часам утра туман полностью рассеялся.