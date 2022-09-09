В Тюмени арматурщик упал в камеру для бетонирования железобетонных балок

По результатам расследования специалистов государственной инспекции труда, выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, у работников отсутствовала защита, страховочные приспособления. Кроме того, руководство не следило за ходом выполнения работ на объектах.
Теперь работодателю грозит административная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работник предприятия о производству тепло- и звукоизоляционных изделий получил перелом ребер. Мужчина нарушил правила безопасности во время выполнения работ на линии загонки трубы.