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В Тюмени арматурщик упал в камеру для бетонирования железобетонных балок

9 сентября 06:54
Фото: Государственная инспекция труда в Тюменской области
В Тюмени арматурщик во время работы упал в камеру для бетонирования железобетонных балок и сломал затылочную кость. Трагедия произошла 18 августа на одном из объектов фирмы «Мостоотряд — 34», филиала компании «Мостострой — 11».

По результатам расследования специалистов государственной инспекции труда, выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, у работников отсутствовала защита, страховочные приспособления. Кроме того, руководство не следило за ходом выполнения работ на объектах.

Теперь работодателю грозит административная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работник предприятия о производству тепло- и звукоизоляционных изделий получил перелом ребер. Мужчина нарушил правила безопасности во время выполнения работ на линии загонки трубы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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